Рябыкин: не сказал бы, что в финале НХЛ мы видим сверхоткрытый хоккей

Бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о ходе финальной серии Кубка Стэнли между «Эдмонтон Ойлерз» и «Флоридой Пантерз» (2-2).

— Как и ожидалось, видим зрелищный, высочайшего качества хоккей. Считаю, в третьем матче «Эдмонтон» не заслуживал разгрома 1:6, команду просто погубили удаления. Их однозначно надо убирать.

Также «Эдмонтон» много бросает по воротам Бобровского — под 40 бросков за игру. Видимо, есть задумка, что рано или поздно устанет даже такой непробиваемый голкипер. В четвёртой встрече, когда канадская команда вернулась со счёта 0:3, так и произошло.

— Почему в финале НХЛ результативность намного выше, чем в финале КХЛ?

— Я бы не сказал, что в НХЛ в финале мы видим сверхоткрытый хоккей. Наоборот, команды играют строго в обороне — особенно «Флорида».

Другое дело — исполнительское мастерство: в НХЛ оно высочайшее. Мы реализуем один голевой момент из трёх-четырёх, в НХЛ — один из двух. Отсюда и разница результативности — в два раза, минимум семь шайб в каждом матче финала НХЛ. Всё логично, — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.