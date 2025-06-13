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Гретцки: Райнхарт — один из умнейших хоккеистов, когда-либо игравших в нашей лиге

Гретцки: Райнхарт — один из умнейших хоккеистов, когда-либо игравших в нашей лиге
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Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки высказался о нападающем «Флориды Пантерз» Сэме Райнхарте.

«Сэм Райнхарт, возможно, один из самых умных хоккеистов, когда-либо игравших в нашей лиге», — приводит слова Гретцки инсайдер ESPN Грег Вышински в социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на TNT.

В текущем плей-офф у Райнхарта 18 (6+12) очков в 19 играх при полезности «+2». Он был лидером команды по результативности в регулярном чемпионате — 81 (39+42) очко в 82 играх.

В финальной серии плей-офф «Флорида» играет с «Эдмонтон Ойлерз», после четырёх встреч счёт в серии равный — 2-2. Следующий матч состоится в ночь на 15 июня.

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