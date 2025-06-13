Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер вратарей «Салавата» объяснил, что случилось с Самоновым по ходу плей-офф КХЛ

Тренер вратарей «Салавата» объяснил, что случилось с Самоновым по ходу плей-офф КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей «Салавата Юлаева» Дмитрий Мезенцев рассказал, что случилось с голкипером уфимцев Александром Самоновым в плей-офф КХЛ.

«Самонов выиграл первый раунд, провёл хороший матч со «Спартаком», а потом немного потерял игру во второй встрече. Как до этого обсуждали, была переломная шайба за две секунды до конца. Эта игра получилась не самой удачной как у команды, так и у вратаря. Но просто было видно, что можно использовать Семёна [Вязового] и что он способен помочь команде. Со здоровьем у Самонова всё было отлично, было лишь пару повреждений в начале сезона, а к плей-офф он уже в хорошей форме подошёл», — сказал Мезенцев в эфире программы «На связи».

Вратарь «Салавата Юлаева» 29-летний Александр Самонов сыграл в 46 матчах в регулярном чемпионате с 92,4% отражённых бросков. В плей-офф он провёл 11 игр и в общей сложности пропустил 27 шайб с 89,3% отражённых бросков.

Материалы по теме
Главный тренер «Салавата» рассказал, в чём Вязовой сыграл лучше, чем Самонов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android