Драйзайтль — первый игрок, забивший два гола в овертаймах в финальной серии КС с 1993 года

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль стал первым игроком НХЛ, забившим два гола в овертаймах в финальной серии Кубка Стэнли за 32 года. Напомним, форвард стал автором победной шайбы своей команды в овертайме четвёртого матча серии финала Кубка Стэнли — 2025 с «Флоридой Пантерз» (5:4 ОТ, 2-2).

Последний раз две шайбы за одну финальную серию забрасывал Джон Леклер в составе «Монреаль Канадиенс» в 1993 году в игре с «Лос-Анджелес Кингз». Ранее Драйзайтль также записал на свой счёт победный гол в овертайме первого матча финала, который завершился со счётом 4:3.

Напомним, в первом периоде «Пантерз» вели 3:0, однако не смогли сберечь преимущество. Счёт в серии стал 2-2. Пятый матч пройдёт в Эдмонтоне 15 июня.