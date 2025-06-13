Драйзайтль — первый игрок, забивший два гола в овертаймах в финальной серии КС с 1993 года
Поделиться
Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль стал первым игроком НХЛ, забившим два гола в овертаймах в финальной серии Кубка Стэнли за 32 года. Напомним, форвард стал автором победной шайбы своей команды в овертайме четвёртого матча серии финала Кубка Стэнли — 2025 с «Флоридой Пантерз» (5:4 ОТ, 2-2).
НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
13 июня 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Ткачук (Барков) – 11:40 (pp) 2:0 Ткачук (Райнхарт, Барков) – 16:56 (pp) 3:0 Лунделль (Вераге, Райнхарт) – 19:18 3:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 23:33 (pp) 3:2 Нурс (Экхольм, Хенрик) – 32:47 3:3 Подколзин (Нурс, Драйзайтль) – 35:05 3:4 Уолман (Капанен, Ньюджент-Хопкинс) – 53:36 4:4 Райнхарт (Ткачук, Беннетт) – 59:40 4:5 Драйзайтль (Подколзин, Экхольм) – 71:18
Последний раз две шайбы за одну финальную серию забрасывал Джон Леклер в составе «Монреаль Канадиенс» в 1993 году в игре с «Лос-Анджелес Кингз». Ранее Драйзайтль также записал на свой счёт победный гол в овертайме первого матча финала, который завершился со счётом 4:3.
Напомним, в первом периоде «Пантерз» вели 3:0, однако не смогли сберечь преимущество. Счёт в серии стал 2-2. Пятый матч пройдёт в Эдмонтоне 15 июня.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 июня 2025
-
20:28
-
20:06
-
19:12
-
18:54
-
18:34
-
17:52
-
17:32
-
17:18
-
16:48
-
16:16
-
15:56
-
15:40
-
15:30
-
15:13
-
14:49
-
14:28
-
14:10
-
13:51
-
13:33
-
13:16
-
12:54
-
12:32
-
12:09
-
11:49
-
11:30
-
11:12
-
10:48
-
10:34
-
10:13
-
09:56
-
09:43
-
09:30
-
09:05
-
08:44
-
08:26