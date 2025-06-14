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Агент Александра Никишина оценил дебют российского защитника в НХЛ

Агент Александра Никишина оценил дебют российского защитника в НХЛ
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Известный агент Александр Черных, представляющий интересы защитника «Каролины Харрикейнз» Александра Никишина, оценил дебют российского хоккеиста в НХЛ.

— Как оцените дебют Александра Никишина в НХЛ? Защитник в конце сезона подписал контракт с «Каролиной».
— Всё получилось немножко быстро. Скажем так, скоропалительно. Поэтому было бы лучше, если бы он приехал пораньше либо если бы матчей было побольше. А так, в принципе, я оцениваю дебют положительно, — сказал Черных в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Напомним, Никишин дебютировал в НХЛ в матче Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз». Он стал вторым игроком в истории «Каролины», который дебютировал в НХЛ в плей-офф. Всего в лиге россиянин провёл четыре матча.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Черных читайте на «Чемпионате»:
«Витязя» в следующем сезоне может не быть, это не выдумки». Интервью с известным агентом
Эксклюзив
«Витязя» в следующем сезоне может не быть, это не выдумки». Интервью с известным агентом
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