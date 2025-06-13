Бобровский повторил антирекорд Василевского по поражениям в Кубке Стэнли

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский потерпел своё 50-е поражение в матчах Кубка Стэнли и таким образом повторил антирекорд среди российских игроков. Напомним, «пантеры» уступили «Эдмонтон Ойлерз» (4:5 ОТ, 2-2) в четвёртой игре финальной серии.

В этой встрече Бобровский отразил 30 бросков по своим воротам. Всего он провёл 115 матчей в Кубке Стэнли, а это поражение стало для него 50-м — столько же ранее потерпел вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский в 120 матчах.

Всего в текущем плей-офф на счету 36-летнего Бобровского 21 матч, в которых он отражал 91,2% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,27 и трёх шат-аутах.