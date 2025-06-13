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Бобровский повторил антирекорд Василевского по поражениям в Кубке Стэнли

Бобровский повторил антирекорд Василевского по поражениям в Кубке Стэнли
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский потерпел своё 50-е поражение в матчах Кубка Стэнли и таким образом повторил антирекорд среди российских игроков. Напомним, «пантеры» уступили «Эдмонтон Ойлерз» (4:5 ОТ, 2-2) в четвёртой игре финальной серии.

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
13 июня 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Ткачук (Барков) – 11:40 (pp)     2:0 Ткачук (Райнхарт, Барков) – 16:56 (pp)     3:0 Лунделль (Вераге, Райнхарт) – 19:18     3:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 23:33 (pp)     3:2 Нурс (Экхольм, Хенрик) – 32:47     3:3 Подколзин (Нурс, Драйзайтль) – 35:05     3:4 Уолман (Капанен, Ньюджент-Хопкинс) – 53:36     4:4 Райнхарт (Ткачук, Беннетт) – 59:40     4:5 Драйзайтль (Подколзин, Экхольм) – 71:18    

В этой встрече Бобровский отразил 30 бросков по своим воротам. Всего он провёл 115 матчей в Кубке Стэнли, а это поражение стало для него 50-м — столько же ранее потерпел вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский в 120 матчах.

Всего в текущем плей-офф на счету 36-летнего Бобровского 21 матч, в которых он отражал 91,2% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,27 и трёх шат-аутах.

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