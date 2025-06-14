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Агент звезды КХЛ Шабанова назвал четыре клуба НХЛ, которые интересуются игроком

Агент звезды КХЛ Шабанова назвал четыре клуба НХЛ, которые интересуются игроком
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Агент Александр Черных, представляющий интересы форварда Максима Шабанова, рассказал, какие клубы Национальной хоккейной лиги интересуются игроком.

— Вы говорили о 12 командах НХЛ, с которыми контактируете по поводу Максима Шабанова. Могли бы назвать хотя бы несколько?
— «Юта», «Вегас». «Бостон» интересуется, «Айлендерс» тоже проявляют интерес, — сказал Черных в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

24-летний Шабанов провёл в Кубке Гагарина — 2025 21 игру за «Трактор» и набрал 20 (10+10) очков. В регулярном сезоне-2024/2025 на счету Максима 65 встреч, в которых форвард забросил 23 шайбы и отдал 44 результативные передачи.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Черных читайте на «Чемпионате»:
«Витязя» в следующем сезоне может не быть, это не выдумки». Интервью с известным агентом
Эксклюзив
«Витязя» в следующем сезоне может не быть, это не выдумки». Интервью с известным агентом
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