«Торпедо» заключило трёхлетний контракт с 17-летним форвардом Глебом Пугачёвым

17-летний нападающий Глеб Пугачёв заключил первый профессиональный контракт с нижегородским «Торпедо», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение носит трёхсторонний характер и рассчитано сроком на три года.

В минувшем сезоне форвард провёл 56 матчей в МХЛ, в которых заработал 28 (10+18) очков, заняв второе место в списке бомбардиров команды в плей-офф.

Также по ходу сезона Пугачёв получал вызовы в сборную России не старше 17 лет.

Напомним, в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги нижегородская команда заняла восьмое место в Западной конференции КХЛ и проиграла в первом раунде Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву».