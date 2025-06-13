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«Торпедо» заключило трёхлетний контракт с 17-летним форвардом Глебом Пугачёвым

«Торпедо» заключило трёхлетний контракт с 17-летним форвардом Глебом Пугачёвым
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17-летний нападающий Глеб Пугачёв заключил первый профессиональный контракт с нижегородским «Торпедо», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение носит трёхсторонний характер и рассчитано сроком на три года.

В минувшем сезоне форвард провёл 56 матчей в МХЛ, в которых заработал 28 (10+18) очков, заняв второе место в списке бомбардиров команды в плей-офф.

Также по ходу сезона Пугачёв получал вызовы в сборную России не старше 17 лет.

Напомним, в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги нижегородская команда заняла восьмое место в Западной конференции КХЛ и проиграла в первом раунде Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву».

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