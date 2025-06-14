Агент Цыплакова: мы прежде всего рассмотрим условия «Айлендерс», а уже потом всё остальное

Известный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Нью-Йорк Айлендерс» Максима Цыплакова, заявил, что они намерены в первую очередь рассмотреть условия «Айлендерс». Напомним, что текущее соглашение форварда с клубом заканчивается по окончании сезона.

— Будете ли рассматривать предложения других клубов или сначала обстоятельно обсудите всё с «Айлендерс»?

— Максиму город нравится, ему нравится и команда. «Айлендерс» оставили у него хорошее впечатление в этом сезоне. Поэтому в любом случае мы прежде всего рассмотрим условия команды, в которой он играл, а уже потом всё остальное, — сказал Черных в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

В нынешнем сезоне, который стал для Цыплакова первым в НХЛ, россиянин провёл 77 матчей и набрал 35 (10+25) очков.