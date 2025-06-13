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Быков: надеюсь, что у Ларионова получится воплотить в СКА все свои идеи

Быков: надеюсь, что у Ларионова получится воплотить в СКА все свои идеи
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков высказался о назначении Игоря Ларионова на пост главного тренера СКА. Ранее специалист работал в нижегородском «Торпедо».

«Надеюсь, у Игоря Ларионова получится воплотить в жизнь в СКА все задуманные идеи», — приводит слова Быкова LiveResult.

В прошедшем сезоне нижегородская команда заняла восьмое место в Западной конференции КХЛ и проиграла в первом раунде Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву». Санкт-петербургский клуб в минувшем сезоне под руководством Романа Ротенберга потерпел поражение от московского «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина — 2025.

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