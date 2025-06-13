Алексей Протас рассказал, какие качества перенял бы у Александра Овечкина

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас ответил, на какие качества своего одноклубника, российского капитана «столичных» Александра Овечкина, стоит равняться.

«От уникальных людей тяжело что-то взять. Он такой один на всём белом свете, и с каждым днём, проведённом в НХЛ, я понимаю это всё яснее. Никто не думал, что рекорд Гретцки кто-то сможет побить. А он смог.

Равняться, понятно, можно на неистощимый голод Овечкина к игре. На его желание побеждать в каждом матче. Лидерские и, конечно, человеческие качества.

Я уже много говорил о том, как он помогал мне в быту и в адаптации в команде. Как давал свою машину, как всегда звал к себе домой или когда шёл куда-то поесть», — приводит слова Протаса белорусский портал Betnews.

Напомним, в прошлом сезоне 39-летний Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. У Гретцки было 894 шайбы, теперь рекордсменом является россиянин, у которого 897 точных бросков. Овечкин является автором множества рекордов в НХЛ и обладателем Кубка Стэнли.