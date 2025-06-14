Александр Черных назвал главный критерий при выборе команды для Максима Шабанова в НХЛ

Известный агент Александр Черных, представляющий интересы форварда Максима Шабанова, назвал главный критерий при выборе команды для игрока в НХЛ.

— Какой критерий главный при выборе команды для Максима?

— Критерий-то один. Нам надо просто посмотреть составы команд и понять, где у него действительно будет своё место, как это было с другими игроками. Чтобы он приехал туда и играл в НХЛ, чтобы у него было время и место в составе.

— Играет ли роль уровень амбиций клуба?

— Для нас играет роль место игрока в НХЛ. Мы думаем сейчас в большей степени про игрока, не про клуб, — сказал Черных в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.