Инсайдер НХЛ: «Каролина» может предпринять решительные действия, чтобы подписать Марнера

«Каролина Харрикейнз» может предпринять решительные действия, чтобы попытаться подписать нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелла Марнера. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Дэвид Паньотта в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, средняя стоимость контракта сроком на семь лет превысит $ 14 млн. Отмечается, что это возможно в случае, если хоккеист он выйдет рынок свободных агентов, который откроется 1 июля.

28-летний Марнер забил 27 голов и набрал 102 очка в 81 игре в регулярном чемпионате НХЛ. В плей-офф форвард отметился двумя голами и 11 результативными передачами в 13 матчах.