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Агент Максима Цыплакова прокомментировал будущее форварда в НХЛ

Агент Максима Цыплакова прокомментировал будущее форварда в НХЛ
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Известный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Нью-Йорк Айлендерс» Максима Цыплакова, прокомментировал будущее форварда в НХЛ.

— Как сейчас обстоят дела с Максимом Цыплаковым? У него подходит к концу контракт с «Айлендерс».
— У клуба недавно появился новый генеральный менеджер, поэтому наши представители Quartexx, которые ведут дела игрока за рубежом, будут общаться в ближайшее время по контракту Максима.

— То есть пока никаких переговоров ещё не началось?
— Нет. У нас есть время. В ближайшие даты они уже приступят к переговорам, — сказал Черных в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Черных читайте на «Чемпионате»:
«Витязя» в следующем сезоне может не быть, это не выдумки». Интервью с известным агентом
Эксклюзив
«Витязя» в следующем сезоне может не быть, это не выдумки». Интервью с известным агентом
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