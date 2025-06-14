Агент Максима Цыплакова прокомментировал будущее форварда в НХЛ

Известный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Нью-Йорк Айлендерс» Максима Цыплакова, прокомментировал будущее форварда в НХЛ.

— Как сейчас обстоят дела с Максимом Цыплаковым? У него подходит к концу контракт с «Айлендерс».

— У клуба недавно появился новый генеральный менеджер, поэтому наши представители Quartexx, которые ведут дела игрока за рубежом, будут общаться в ближайшее время по контракту Максима.

— То есть пока никаких переговоров ещё не началось?

— Нет. У нас есть время. В ближайшие даты они уже приступят к переговорам, — сказал Черных в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.