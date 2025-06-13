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Пьер Лебрюн высказался о планах «Питтсбурга» на межсезонье

Пьер Лебрюн высказался о планах «Питтсбурга» на межсезонье
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Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн заявил, что «Питтсбург Пингвинз» слушает предложения почти по всем игрокам, а больше всего интереса вызывает форвард «пингвинов» Брайан Раст.

«Похоже, команды, которым необходимо стать моложе, смотрят на фантастическую модернизацию, которую осуществил «Вашингтон» за последние несколько лет, и решают, что это та модель, которой они хотят следовать. В более традиционном межсезонье несколько команд вступали бы в фазу перестройки, говоря: «Заберите наших ветеранов из состава» в обмен на будущие активы.

В некотором смысле «Питтсбург» можно считать такой командой. Они слушают предложения по почти всем игрокам, кроме своих уже легендарных парней. Брайан Раст — игрок, по поводу которого звонят большинство команд. Рикард Ракелль — имя, за которым тоже стоит следить», — написал Лебрюн в статье The Athletic.

«Питтсбург Пингвинз» занял 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф НХЛ.

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