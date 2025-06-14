«Сейчас есть финансовые трудности». Известный агент прокомментировал ситуацию с «Витязем»

Известный агент Александр Черных прокомментировал ситуацию с «Витязем». Ранее в СМИ сообщалось, что команда прекратит существование из-за финансовых проблем. В самом «Витязе» и КХЛ данную информацию никак не комментировали.

— Читал ваше недавнее интервью о «Витязе». Можете поподробнее рассказать о ситуации с клубом?

— Если не будет клуба, это будет печально. Я помню, когда «Витязь» вообще только появился, кто был у руля, как дальше продолжалось его развитие. Клуб уже имеет свои корни и традиции. Но что непосредственно будет дальше, это вам нужно обратиться в лигу, чтобы они дали какое-то объяснение, что планируется делать со стороны КХЛ. Я агент, я целиком и полностью представляю интересы игроков, а не клуба, поэтому не могу отвечать, что произойдёт и что будет дальше.

Знаю, что сейчас есть финансовые трудности, и это может привести к тому, что клуба на следующий сезон может не быть. Это я знаю точно. Это не выдумки, это действительно правдивая информация. Поэтому ждём, как будет дальше развиваться эта ситуация. Здесь уже вопрос к лиге, — сказал Черных в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.