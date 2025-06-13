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Артюхин: сейчас «Эдмонтон» другой по сравнению с прошлым годом

Артюхин: сейчас «Эдмонтон» другой по сравнению с прошлым годом
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Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин высказался о финальной серии Кубка Стэнли — 2025 между «Эдмонтон Ойлерз» и «Флоридой Пантерз» (2-2) и сравнил её с финалом Кубка Гагарина — 2025.

«Сейчас финал отличается от прошлогоднего. «Эдмонтон» сделал выводы. Они поняли, в чём была проблема и почему они так проиграли финал. Дополнительно они усилили свои проблемные линии. В целом подошли к финалу в своей лучшей форме. Ментально для «Эдмонтона» это второй финал. Они чувствуют себя более устойчиво. Сейчас «Эдмонтон» другой по сравнению с прошлым годом.

Я бы сопоставил этот финал с Кубком Гагарина. Это почти то же самое. «Локомотив» в этом сезоне был совсем другим. В прошлом году они упустили Кубок. Разные команды мы увидели. Точно так же и «Эдмонтон». Команда сделала выводы. Сейчас они показывают совершенно другой хоккей», — приводит слова Артюхина «Советский спорт».

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