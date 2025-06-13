Форвард «Баварии» Кейн посетил четвёртый матч финала Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон»
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Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн посетил четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли — 2025 между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» (4:5 ОТ, 2-2). Футболист опубликовал фото в джерси «пантер» и отметил, что посетил игру НХЛ впервые.
НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
13 июня 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Ткачук (Барков) – 11:40 (pp) 2:0 Ткачук (Райнхарт, Барков) – 16:56 (pp) 3:0 Лунделль (Вераге, Райнхарт) – 19:18 3:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 23:33 (pp) 3:2 Нурс (Экхольм, Хенрик) – 32:47 3:3 Подколзин (Нурс, Драйзайтль) – 35:05 3:4 Уолман (Капанен, Ньюджент-Хопкинс) – 53:36 4:4 Райнхарт (Ткачук, Беннетт) – 59:40 4:5 Драйзайтль (Подколзин, Экхольм) – 71:18
«Какая ночь! Безумная игра за Кубок Стэнли, мой первый опыт на матче НХЛ!» — написал Кейн в социальных сетях.
Фото: Из личного архива Гарри Кейна
Напомним, «пантеры» в этой встрече вели со счётом 3:0 после первого периода, но в итоге потеряли преимущество и уступили со счётом 4:5 в овертайме.
Следующая встреча между командами состоится в ночь на 15 июня в Эдмонтоне (Канада).
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