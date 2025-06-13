Форвард «Баварии» Кейн посетил четвёртый матч финала Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон»

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн посетил четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли — 2025 между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» (4:5 ОТ, 2-2). Футболист опубликовал фото в джерси «пантер» и отметил, что посетил игру НХЛ впервые.

«Какая ночь! Безумная игра за Кубок Стэнли, мой первый опыт на матче НХЛ!» — написал Кейн в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Гарри Кейна

Напомним, «пантеры» в этой встрече вели со счётом 3:0 после первого периода, но в итоге потеряли преимущество и уступили со счётом 4:5 в овертайме.

Следующая встреча между командами состоится в ночь на 15 июня в Эдмонтоне (Канада).