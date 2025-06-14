«Эдмонтон» установил уникальное достижение финалов Кубка Стэнли, выиграв матч после 0:3

Волевая победа в выездной четвёртой игре финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (5:4 OT, 2-2 в серии) позволила «Эдмонтон Ойлерз» оформить достижение, которое не удавалось ранее ни одному клубу НХЛ. Как сообщает B/R Open Ice в социальной сети X, «Ойлерз» стали первой командой в истории лиги, которая смогла выиграть матч финала Кубка Стэнли, уступая в три или более шайбы после первого периода.

Ранее такие ситуации в финальных сериях складывались 37 раз, и во всех случаях победа оставалась за командой, которая выигрывала к первому перерыву с гандикапом «3+».

В четвёртой игре с «Флоридой», которая прошла в Санрайзе (США, штат Майами) в ночь с 12 на 13 июня мск, «Эдмонтон» после первого периода уступал со счётом 0:3. Во втором периоде «нефтяники» забросили три шайбы и сравняли счёт. В третьем периоде гости вышли вперёд, но за 19 секунд до финальной сирены «Флориде» удалось восстановить равенство и перевести игру в овертайм, на 12-й минуте которого Леон Драйзайтль принёс победу «Ойлерз».

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