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«Эдмонтон» установил уникальное достижение финалов Кубка Стэнли, выиграв матч после 0:3

«Эдмонтон» установил уникальное достижение финалов Кубка Стэнли, выиграв матч после 0:3
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Волевая победа в выездной четвёртой игре финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (5:4 OT, 2-2 в серии) позволила «Эдмонтон Ойлерз» оформить достижение, которое не удавалось ранее ни одному клубу НХЛ. Как сообщает B/R Open Ice в социальной сети X, «Ойлерз» стали первой командой в истории лиги, которая смогла выиграть матч финала Кубка Стэнли, уступая в три или более шайбы после первого периода.

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
13 июня 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Ткачук (Барков) – 11:40 (pp)     2:0 Ткачук (Райнхарт, Барков) – 16:56 (pp)     3:0 Лунделль (Вераге, Райнхарт) – 19:18     3:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 23:33 (pp)     3:2 Нурс (Экхольм, Хенрик) – 32:47     3:3 Подколзин (Нурс, Драйзайтль) – 35:05     3:4 Уолман (Капанен, Ньюджент-Хопкинс) – 53:36     4:4 Райнхарт (Ткачук, Беннетт) – 59:40     4:5 Драйзайтль (Подколзин, Экхольм) – 71:18    

Ранее такие ситуации в финальных сериях складывались 37 раз, и во всех случаях победа оставалась за командой, которая выигрывала к первому перерыву с гандикапом «3+».

В четвёртой игре с «Флоридой», которая прошла в Санрайзе (США, штат Майами) в ночь с 12 на 13 июня мск, «Эдмонтон» после первого периода уступал со счётом 0:3. Во втором периоде «нефтяники» забросили три шайбы и сравняли счёт. В третьем периоде гости вышли вперёд, но за 19 секунд до финальной сирены «Флориде» удалось восстановить равенство и перевести игру в овертайм, на 12-й минуте которого Леон Драйзайтль принёс победу «Ойлерз».

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Видео: Макдэвид провёл тренировку перед матчем «Эдмонтона» с «Аризоной»

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