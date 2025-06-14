Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Питтсбург» обновит состав, но сохранит троих ветеранов, включая Малкина — The Athletic

«Питтсбург» обновит состав, но сохранит троих ветеранов, включая Малкина — The Athletic
Аудио-версия:
Комментарии

«Питтсбург Пингвинз» планирует провести летом 2025 года активную трансферную кампанию с масштабной распродажей прежнего состава, сообщает The Athletic.

По данным источника, гарантированно сохранит своё место в команде только тройка легендарных ветеранов клуба, в которую входят 38‑летний российский нападающий Евгений Малкин, 37‑летний канадский форвард и капитан команды Сидни Кросби, а также 38‑летний канадский защитник Крис Летанг.

Сообщается, что «Питтсбург» может оперировать свободным пространством под потолком зарплат на сумму более $ 24,5 млн, что облегчит клубу задачу по подписанию новых хоккеистов.

Ранее пресс-служба «Пингвинз» объявила о назначении нового главного тренера команды, которым стал 42-летний Дэн Мьюз.

Видео: Малкин и Кросби подарили Овечкину часы в честь рекорда

Материалы по теме
Новый тренер «Питтсбурга» высказался о грядущей работе с Кросби, Малкиным и Летангом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android