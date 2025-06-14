«Питтсбург» обновит состав, но сохранит троих ветеранов, включая Малкина — The Athletic

«Питтсбург Пингвинз» планирует провести летом 2025 года активную трансферную кампанию с масштабной распродажей прежнего состава, сообщает The Athletic.

По данным источника, гарантированно сохранит своё место в команде только тройка легендарных ветеранов клуба, в которую входят 38‑летний российский нападающий Евгений Малкин, 37‑летний канадский форвард и капитан команды Сидни Кросби, а также 38‑летний канадский защитник Крис Летанг.

Сообщается, что «Питтсбург» может оперировать свободным пространством под потолком зарплат на сумму более $ 24,5 млн, что облегчит клубу задачу по подписанию новых хоккеистов.

Ранее пресс-служба «Пингвинз» объявила о назначении нового главного тренера команды, которым стал 42-летний Дэн Мьюз.

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