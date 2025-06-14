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Мика Зибанеджад опубликовал обращение к ушедшему из «Рейнджерс» в «Анахайм» Крису Крайдеру

Мика Зибанеджад опубликовал обращение к ушедшему из «Рейнджерс» в «Анахайм» Крису Крайдеру
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32-летний нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад обратился к обменянному из «Рейнджерс» в «Анахайм Дакс» 34-летнему форварду Крису Крайдеру.

«Мне невероятно повезло, что я имел удовольствие играть с тобой почти 10 лет, но это ничто по сравнению с удовольствием познакомиться с тобой поближе и стать лучшими друзьями.

Ты принял меня с первого дня. Ты научил меня всему, что значит быть «рейнджером». Ты всегда поддерживал меня, несмотря ни на что. С детства до того времени, когда у нас есть собственные дети.

Это путешествие, которое на этом не заканчивается. Это дружба на всю жизнь, независимо от того, одноклубники мы или нет. Я и моя семья всегда будем благодарны тебе и твоей семье.

Наконец, я просто хочу пожелать тебе всего наилучшего в «Анахайме». Им повезло, что у них теперь есть такой замечательный игрок, человек и товарищ по команде", — написал Зибанеджад в социальных сетях.

12 июня стало известно об обмене выступавшего за «Рейнджерс» с 2012 года Криса Крайдера в «Анахайм».

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