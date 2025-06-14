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Агент Ивана Демидова прокомментировал слухи о возвращении игрока в СКА

Агент Ивана Демидова прокомментировал слухи о возвращении игрока в СКА
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Дэн Мильштейн, агент 19-летнего нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова, прокомментировал слухи о том, что игрок может вернуться в СКА.

«Иван сейчас тренируется в Монреале. Он по‑прежнему полностью сосредоточен на подготовке к предстоящему сезону НХЛ, изучении французского языка и адаптации к жизни в Канаде», — приводит слова Мильштейна RG.

Ранее главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что пообщается с руководством клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс», чтобы воспитанник петербуржцев Демидов отыграл год в его команде на правах аренды.

Напомним, Демидов в апреле подписал с «Монреалем» трёхлетний контракт новичка и дебютировал в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3). Всего россиянин сыграл за «Канадиенс» семь встреч (с учётом плей-офф), в которых набрал 4 (1+3) очка.

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