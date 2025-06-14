Пикар повторил уникальное для XXI века достижение Василевского в финалах Кубка Стэнли

Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Кэлвин Пикар стал вторым вратарём НХЛ в XXI веке, который смог выиграть матч финала Кубка Стэнли, выйдя на замену, сообщает пресс‑служба НХЛ. В четвёртой игре финальной серии текущего сезона с «Флоридой Пантерз» (5:4 OT) Пикар вышел на лёд вместо Стюарта Скиннера после первого периода при текущем счёте 0:3.

Ранее в XXI веке такое удавалось только российскому вратарю «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрею Василевскому, который в сезоне-2024/2015 выходом на замену в третьем периоде помог «молниям» выиграть второй матч финальной серии Кубка Стэнли с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3).

За всю историю НХЛ Пикар стал шестым голкипером с подобным достижением — до него и Василевского в XX веке побеждали с замены в финале Кубка Стэнли Фрэнк Пьетранджело, Роджер Крозье, Гордон Генри и Лестер Патрик.

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