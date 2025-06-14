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Пикар повторил уникальное для XXI века достижение Василевского в финалах Кубка Стэнли

Пикар повторил уникальное для XXI века достижение Василевского в финалах Кубка Стэнли
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Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Кэлвин Пикар стал вторым вратарём НХЛ в XXI веке, который смог выиграть матч финала Кубка Стэнли, выйдя на замену, сообщает пресс‑служба НХЛ. В четвёртой игре финальной серии текущего сезона с «Флоридой Пантерз» (5:4 OT) Пикар вышел на лёд вместо Стюарта Скиннера после первого периода при текущем счёте 0:3.

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
13 июня 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Ткачук (Барков) – 11:40 (pp)     2:0 Ткачук (Райнхарт, Барков) – 16:56 (pp)     3:0 Лунделль (Вераге, Райнхарт) – 19:18     3:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 23:33 (pp)     3:2 Нурс (Экхольм, Хенрик) – 32:47     3:3 Подколзин (Нурс, Драйзайтль) – 35:05     3:4 Уолман (Капанен, Ньюджент-Хопкинс) – 53:36     4:4 Райнхарт (Ткачук, Беннетт) – 59:40     4:5 Драйзайтль (Подколзин, Экхольм) – 71:18    

Ранее в XXI веке такое удавалось только российскому вратарю «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрею Василевскому, который в сезоне-2024/2015 выходом на замену в третьем периоде помог «молниям» выиграть второй матч финальной серии Кубка Стэнли с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3).

За всю историю НХЛ Пикар стал шестым голкипером с подобным достижением — до него и Василевского в XX веке побеждали с замены в финале Кубка Стэнли Фрэнк Пьетранджело, Роджер Крозье, Гордон Генри и Лестер Патрик.

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Видео: Андрей Василевский дал совет юным вратарям

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