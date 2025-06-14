«Это не было мудростью, это была просто честность». Перри о речи в раздевалке «Эдмонтона»
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40-летний нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Кори Перри рассказал о своей речи в раздевалке клуба в первом перерыве четвёртого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз». Отметим, что канадский клуб после первого отрезка проигрывал со счётом 0:3.
«Это не было мудростью. Это была просто честность. Нам просто нужно было осознать, где мы были в данный момент, и просто посмотреть на себя в зеркало, как мы играли, что делали. Вот, в общем-то, и всё», — приводит слова Перри Sportsnet.
В Санрайзе (США) завершился четвёртый матч серии финала Кубка Стэнли — 2025, в котором «Флорида Пантерз» потерпела поражение от «Эдмонтон Ойлерз» (4:5 ОТ). Счёт в серии стал 2-2. Пятый матч пройдёт в Эдмонтоне 15 июня.
НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
13 июня 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Ткачук (Барков) – 11:40 (pp) 2:0 Ткачук (Райнхарт, Барков) – 16:56 (pp) 3:0 Лунделль (Вераге, Райнхарт) – 19:18 3:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 23:33 (pp) 3:2 Нурс (Экхольм, Хенрик) – 32:47 3:3 Подколзин (Нурс, Драйзайтль) – 35:05 3:4 Уолман (Капанен, Ньюджент-Хопкинс) – 53:36 4:4 Райнхарт (Ткачук, Беннетт) – 59:40 4:5 Драйзайтль (Подколзин, Экхольм) – 71:18
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