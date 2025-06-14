«Это не было мудростью, это была просто честность». Перри о речи в раздевалке «Эдмонтона»

40-летний нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Кори Перри рассказал о своей речи в раздевалке клуба в первом перерыве четвёртого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз». Отметим, что канадский клуб после первого отрезка проигрывал со счётом 0:3.

«Это не было мудростью. Это была просто честность. Нам просто нужно было осознать, где мы были в данный момент, и просто посмотреть на себя в зеркало, как мы играли, что делали. Вот, в общем-то, и всё», — приводит слова Перри Sportsnet.

В Санрайзе (США) завершился четвёртый матч серии финала Кубка Стэнли — 2025, в котором «Флорида Пантерз» потерпела поражение от «Эдмонтон Ойлерз» (4:5 ОТ). Счёт в серии стал 2-2. Пятый матч пройдёт в Эдмонтоне 15 июня.