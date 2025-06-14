Российский тренер «Дэвилз» Брылин договорился о продлении контракта с клубом

Российский тренер Сергей Брылин договорился с «Нью-Джерси Дэвилз» о продлении контракта ещё на два года.

«Я договорился о продлении соглашения с клубом на два года. Пока у меня останутся те же обязанности, которые были и раньше», — приводит слова Брылина ТАСС.

Брылин всю игровую карьеру в НХЛ провёл в «Нью-Джерси». За это время он сыграл 765 матчей и набрал 308 (129+179) очков. По окончании карьеры россиянин работал тренером в системе «Нью-Джерси», в августе 2022 года он вошёл в тренерский штаб основной команды.

Напомним, «Дэвилз» в первом раунде Кубка Стэнли — 2025 проиграл «Каролине Харрикейнз» со счётом 1-4.