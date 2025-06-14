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Артём Галимов: нужен более конкретный интерес «Анахайма», с гарантией игрового времени

Артём Галимов: нужен более конкретный интерес «Анахайма», с гарантией игрового времени
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Нападающий казанского «Ак Барса» Артём Галимов высказался о возможном отъезде в «Анахайм Дакс» в будущем.

— В будущем велика вероятность отъезда туда?
— Сложно сказать. Здесь много факторов, от которых это зависит.

— Нужен более конкретный интерес со стороны «Анахайма», с гарантией игрового времени?
— Да. Всё-таки нет смысла ехать просто так туда, совершать отъезд ради отъезда, чтобы, к примеру, оказаться в четвёртом звене.

— Четвёртое звено — это не ваше?
— Я всё-таки не чеккер, не оборонительный игрок. Да и габариты у меня не для четвёртого звена, — цитируют Галимова «Известия».

25-летний Галимов в минувшей регулярке набрал 59 (35+24) очков в 68 матчах с показателем полезности «+31». На церемонии закрытия сезона КХЛ форвард был признан самым полезным игроком регулярки-2024/2025.

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