Артюхин: «Эдмонтон» в четвёртой игре потратил много сил, это может сказаться
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Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин прокомментировал четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли — 2025 между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» (4:5 ОТ, 2-2).
НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
13 июня 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Ткачук (Барков) – 11:40 (pp) 2:0 Ткачук (Райнхарт, Барков) – 16:56 (pp) 3:0 Лунделль (Вераге, Райнхарт) – 19:18 3:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 23:33 (pp) 3:2 Нурс (Экхольм, Хенрик) – 32:47 3:3 Подколзин (Нурс, Драйзайтль) – 35:05 3:4 Уолман (Капанен, Ньюджент-Хопкинс) – 53:36 4:4 Райнхарт (Ткачук, Беннетт) – 59:40 4:5 Драйзайтль (Подколзин, Экхольм) – 71:18
«Это была переломная игра. «Эдмонтон» понимал, если они проигрывают, то сделать камбэк с 1-3 очень тяжело. Тем более против такой команды это сделать очень трудно. Они отдали все силы и вытащили эту игру.
Сейчас всё начинается заново. Непонятно, кто лидер в этой паре. Когда ты ведёшь, то чувствуешь себя психологически иначе. Следующий матч будет важен. Понятно, что «Эдмонтон» потратил много сил. Это всё может сказаться», — приводит слова Артюхина «Советский спорт».
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