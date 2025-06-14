Артюхин: «Эдмонтон» в четвёртой игре потратил много сил, это может сказаться

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин прокомментировал четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли — 2025 между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» (4:5 ОТ, 2-2).

«Это была переломная игра. «Эдмонтон» понимал, если они проигрывают, то сделать камбэк с 1-3 очень тяжело. Тем более против такой команды это сделать очень трудно. Они отдали все силы и вытащили эту игру.

Сейчас всё начинается заново. Непонятно, кто лидер в этой паре. Когда ты ведёшь, то чувствуешь себя психологически иначе. Следующий матч будет важен. Понятно, что «Эдмонтон» потратил много сил. Это всё может сказаться», — приводит слова Артюхина «Советский спорт».