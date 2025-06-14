Уэйн Гретцки рассказал, за что перед ним извинился Яромир Ягр в матче НХЛ

Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки рассказал, что чешский нападающий Яромир Ягр извинился перед ним за то, что забил гол в овертайме последнего матча канадского игрока в НХЛ.

«Я сыграл свою последнюю игру против Ягра в Нью-Йорке, он забил в овертайме и извинился. Он сказал, что мне жаль. Я сказал, что не стоит извиняться, для меня это было хорошим завершением [карьеры]. Я был рад, что Яромир появился в нашей лиге», — заявил Гретцки в эфире TNT Sports.

Напомним, 18 апреля 1999 года Уэйн Гретцки провёл свою последнюю игру в НХЛ. «Нью-Йок Рейнджерс» проиграл в овертайме «Питтсбург Пингвинз» со счётом 1:2.