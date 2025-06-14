Пашков: селекция СКА была заточена на Ротенберга, нет его — пока нет и трансферов

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал отсутствие селекционной работы у СКА после ухода Романа Ротенберга.

— Видно, что вся селекция СКА была заточена на Романа Ротенберга. Можно долго спорить по поводу Ротенберга-тренера, но как менеджер он – ведущий в КХЛ, поэтому для СКА тут большая потеря. Нет Ротенберга – пока нет и трансферов. Ещё месяц-два назад никто не мог и предположить, что у СКА может не быть селекции. Но сейчас мы именно это и видим.

— Проблема?

— У СКА много молодёжи, есть вертикаль. Но у Санкт-Петербурга амбиции не середняка, а лидера, который только за счёт молодёжи играть не сможет, — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.