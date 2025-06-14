Щитов: «Матч года» — это одно из крупных хоккейных мероприятий в мире

Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов высказался о проведении «Матча года», в котором встретятся российские звёзды Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги.

«Слушайте, я думаю, что это отличное событие. Возможно, это одно из единственных таких крупных хоккейных мероприятий, которые даже в мире проходят, наверное. Я не знаю, где-то за границей делают так или нет, но наши организаторы молодцы, что возвращают старые традиции, и здорово, что оно продолжается», — приводит слова Щитова Vprognoze.

Напомним, ранее стали известны составы команд звёзд НХЛ и КХЛ для участия в благотворительном «Матче года» в Москве 13 июля.