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Щитов: «Матч года» — это одно из крупных хоккейных мероприятий в мире

Щитов: «Матч года» — это одно из крупных хоккейных мероприятий в мире
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Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов высказался о проведении «Матча года», в котором встретятся российские звёзды Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги.

«Слушайте, я думаю, что это отличное событие. Возможно, это одно из единственных таких крупных хоккейных мероприятий, которые даже в мире проходят, наверное. Я не знаю, где-то за границей делают так или нет, но наши организаторы молодцы, что возвращают старые традиции, и здорово, что оно продолжается», — приводит слова Щитова Vprognoze.

Напомним, ранее стали известны составы команд звёзд НХЛ и КХЛ для участия в благотворительном «Матче года» в Москве 13 июля.

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