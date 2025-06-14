Вячеслав Быков оценил игру «Трактора» в прошлом сезоне

Бывший главный тренер СКА и российской сборной Вячеслав Быков высказался об игре челябинского «Трактора» в прошлом сезоне.

«Трактор» выглядел очень достойно в прошлом сезоне», – приводит слова Быкова LiveResult.

Напомним, что коллектив из Челябинска под руководством канадского специалиста Бенуа Гру занял первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ. В первом раунде плей-офф хоккеисты «Трактора» обыграли «Адмирал» (4-2). Затем челябинский клуб одержал победы над минскими и московскими динамовцами (4-1). В финале Кубка Гагарина «Трактор» в серии уступил ярославскому «Локомотиву» со счётом 1-4.