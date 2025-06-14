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Яромир Ягр рассказал, как жил в одной комнате с Хенриком Лундквистом

Яромир Ягр рассказал, как жил в одной комнате с Хенриком Лундквистом
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Чешский нападающий Яромир Ягр рассказал, как жил в одной комнате с бывшим голкипером Хенриком Лундквистом во время первого матча шведского хоккеиста в НХЛ. Игроки выступали за «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Я был так зол из-за этого. Я хотел побыть один», — заявил Ягр в эфире NHL on TNT.

Напомним, Ягр является двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом в составе сборной Чехии. Также он два раза завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». В 2017 году включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ, по мнению самой лиги.

Ранее Уэйн Гретцки рассказал, за что перед ним извинился Яромир Ягр в матче НХЛ.

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