«Локомотив» — машина, у них всё чётко». Шипачёв — об игре против ярославского клуба

38-летний нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв высказался об игре против ярославского «Локомотива».

— Знал, что «Локомотив» выиграет, просто сколько Челябинск сможет забрать игр.

— Это машина, ты играл против них?

— Да, у них всё чётко. Говорят, что они взяли хоккей с унылым хоккеем, идите рассказывайте кому-нибудь, какой там хоккей. Ребята пришли и забрали кубок, — заявил Шипачёв в подкасте YouTube-канала «Коробка».

Напомним, ярославский клуб в финальной серии Кубка Гагарина обыграл челябинский «Трактор» в пяти матчах и впервые в своей истории стал чемпионом Континентальной хоккейной лиги.