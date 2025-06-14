Гретцки рассказал, как неполучение «Харт Трофи» мотивировало Драйзайтля в финале КС

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки рассказал, как неполучение «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку лиги в регулярном чемпионате) мотивировало форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля в четвёртой игре финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз».

«Когда он не выиграл эту награду, он подумал: «Ладно, я покажу людям, насколько я хорош на самом деле». И он действительно показал это», — заявил Гретцки в эфире NHL on TNT.

Отметим, что победителем «Харт Трофи» в нынешнем сезоне стал голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк.

Напомним, Драйзайтль в четвёртой игре серии с «Флоридой» (5:4 ОТ) забросил победную шайбу в овертайме и отдал две результативные передачи. Счёт в серии равный — 2-2. Пятый матч пройдёт в Эдмонтоне 15 июня.