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Гретцки рассказал, как неполучение «Харт Трофи» мотивировало Драйзайтля в финале КС

Гретцки рассказал, как неполучение «Харт Трофи» мотивировало Драйзайтля в финале КС
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Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки рассказал, как неполучение «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку лиги в регулярном чемпионате) мотивировало форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля в четвёртой игре финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз».

«Когда он не выиграл эту награду, он подумал: «Ладно, я покажу людям, насколько я хорош на самом деле». И он действительно показал это», — заявил Гретцки в эфире NHL on TNT.

Отметим, что победителем «Харт Трофи» в нынешнем сезоне стал голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк.

Напомним, Драйзайтль в четвёртой игре серии с «Флоридой» (5:4 ОТ) забросил победную шайбу в овертайме и отдал две результативные передачи. Счёт в серии равный — 2-2. Пятый матч пройдёт в Эдмонтоне 15 июня.

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
13 июня 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Ткачук (Барков) – 11:40 (pp)     2:0 Ткачук (Райнхарт, Барков) – 16:56 (pp)     3:0 Лунделль (Вераге, Райнхарт) – 19:18     3:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 23:33 (pp)     3:2 Нурс (Экхольм, Хенрик) – 32:47     3:3 Подколзин (Нурс, Драйзайтль) – 35:05     3:4 Уолман (Капанен, Ньюджент-Хопкинс) – 53:36     4:4 Райнхарт (Ткачук, Беннетт) – 59:40     4:5 Драйзайтль (Подколзин, Экхольм) – 71:18    
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