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Вадим Шипачёв: когда проигрываешь в финале, это очень тяжело, ничего не хочется делать

Вадим Шипачёв: когда проигрываешь в финале, это очень тяжело, ничего не хочется делать
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38-летний нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв рассказал о своих чувствах после поражения в финале Кубка Гагарина. Отметим, что интервью с форвардом записывалось на следующий день после финала плей-офф КХЛ — 2025.

— Ты проигрывал в финале?
— Да, с Казанью седьмой матч. Пацанам из Челябинска тяжеловато, они в первый день могли не до конца осознать. Потом садишься в самолёт, настроение молчаливое. Приезжаешь и понимаешь, что опустошение. У нас в Казани так было, а мы ещё проиграли седьмой матч на домашнем льду. Ничего не хотелось делать.

Когда выиграли дважды со СКА, вообще не думали о другой команде, там такие эмоции. Эйфория. А когда проиграл в финале, понял, что это очень тяжело, — заявил Шипачёв в подкасте YouTube-канала «Коробка».

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