«Я по-прежнему люблю хоккей и не хочу толстеть». 53-летний Ягр — о продолжении карьеры

53-летний чешский нападающий Яромир Ягр заявил, что может продолжить игровую карьеру.

«Я по-прежнему люблю хоккей, мне нравится тренироваться. Я не хочу толстеть. Я сейчас немного похудел, сбросил девять килограммов, поэтому чувствую себя чуть лучше. Я просто хочу быть здоровым», – заявил Яромир Ягр в эфире NHL on TNT.

Напомним, Ягр является двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом в составе сборной Чехии. Также он два раза завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». В 2017 году включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ, по мнению самой лиги.

Ранее Яромир Ягр рассказал, как жил в одной комнате с бывшим голкипером Хенриком Лундквистом.