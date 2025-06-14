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Защитник Кирилл Готовец заключил новое соглашение с московским «Динамо»

Защитник Кирилл Готовец заключил новое соглашение с московским «Динамо»
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Защитник Кирилл Готовец заключил новое соглашение с московским «Динамо». Односторонний контракт защитника действует до 31 мая 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

В прошлом сезоне игрок обороны провёл за столичный клуб 74 игры и набрал рекордные для себя 16 (1+15) очков при показателе полезности «+3», а также заблокировал 164 броска соперника.

Отметим, что московское «Динамо» проиграло «Трактору» в полуфинальной серии Кубка Гагарина со счётом 1-4 и завершило выступления в сезоне-2024/2025.

Ранее стало известно, что защитник Артём Кудашов остаётся в московском «Динамо» ещё на три года.

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