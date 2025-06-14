38-летний нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв ответил на вопрос о самой запоминающейся победе в карьере

— Какая победа в карьере больше всего запомнилась?

— Не могу выделить. Чемпионат мира, Кубок Гагарина первый и второй, Олимпиада, хоть и не играл, но с немцами выбежал за две минуты, когда проигрывали в одну шайбу, там ребята всё сделали.

Разные эмоции. Сезон КХЛ играешь 10 месяцев, а там приезжаешь на короткий турнир, готовишься к нему, с учётом сборов, условно, месяц. Там с командой идёшь целый год, а здесь вас собрали какой-нибудь момент в четвертьфинале или полуфинале, и ты уехал. Всё разное, всё приятное. Эмоции положительные.

— Помнишь, когда вы прошли ЦСКА, проигрывая 0-3 в серии?

— Когда их прошли, зашли в раздевалку, уже было ощущение, что выиграли Кубок Гагарина. С Казанью уже не было сомнений никаких, с ЦСКА будто финал был. В финале не ощущал никакого давления, играл на адреналине и эмоциях. Выходишь, играешь, 4-1 в серии, — заявил Шипачёв в подкасте YouTube-канала «Коробка».