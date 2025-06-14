«Радулов — демон». Шипачёв — об игре Александра за «Локомотив»

38-летний нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв высказался об игре форварда ярославского «Локомотива» Александра Радулова.

«Радулов — демон. Сколько ему там, 38? Так радовался», — заявил Шипачёв в подкасте YouTube-канала «Коробка».

38-летний Радулов выступает за «Локомотив» с 2024 года. По итогам прошедшего плей-офф Александр был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025. Всего в завершившемся плей-офф на счету нападающего 21 матч и 16 (7+9) баллов за результативность. Вместе с ярославским клубом Радулов стал обладателем Кубка Гагарина. Напомним, первый трофей КХЛ Александр выиграл в 2011 году в составе «Салавата Юлаева».