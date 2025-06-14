Шипачёв рассказал, есть ли давление во время игры с Овечкиным, Ковальчуком

38-летний нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв рассказал, есть ли давление во время игры с российскими звёздами Александром Овечкиным, Ильёй Ковальчуком.

— Да, я играл вместе с Овечкиным на чемпионате мира, с Ковальчуком в СКА. Это, конечно, суперзвёзды.

— Не было давления, когда играешь с такими авторитетами?

— Наоборот, кайфово. Мы с Череповца переехали в Петербург, и к нам как раз пришёл Илюха. Понимаешь, что игрока с таким броском нужно выводить на него, сколько он забил, — заявил Шипачёв в подкасте YouTube-канала «Коробка».

Ранее Вадим Шипачёв ответил на вопрос о самой запоминающейся победе в карьере.