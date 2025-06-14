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Двукратный обладатель Кубка Гагарина: Шабанов целенаправленно не даёт интервью

Двукратный обладатель Кубка Гагарина: Шабанов целенаправленно не даёт интервью
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов заявил, что нападающий Максим Шабанов целенаправленно отказывается от интервью.

«Максим Шабанов целенаправленно не даёт интервью. Возможно, раскрою секрет, но к нему прилетал один скаут в Челябинск и он просто не вышел. Просто не хотел. Вот такого склада человек, не даёт интервью абсолютно», — заявил Потапов в подкасте YouTube-канала «Коробка».

24-летний Шабанов провёл в Кубке Гагарина — 2025 21 игру за «Трактор» и набрал 20 (10+10) очков. В регулярном сезоне-2024/2025 на счету Максима 65 встреч, в которых форвард забросил 23 шайбы и отдал 44 результативные передачи.

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