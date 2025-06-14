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«Чикаго» и «Бостон» совершили обмен хоккеистами

«Чикаго» и «Бостон» совершили обмен хоккеистами
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24-летний шведский защитник Виктор Сёдерстрём перешёл из системы «Чикаго Блэкхоукс» в «Бостон Брюинз». Об этом сообщает пресс-служба «Брюинз». «Блэкхоукс» взамен получили защитника Райана Маста и выбор в седьмом раунде драфта НХЛ — 2025.

Сёдерстрём провёл прошлый сезон в чемпионате Швеции, выступая за «Брюнэс». Он набрал 37 (9+28) очков в 49 матчах регулярного чемпионата и 8 (1+7) очков в 17 играх плей-офф. Хоккеист был выбран «Аризоной Койотс» под общим 11-м номером на драфте НХЛ — 2019.

Райан Маст сыграл 37 матчей за «Провиденс Брюинз» в АХЛ и набрал 5 (0+5) очков.

Ранее «Чикаго Блэкхоукс» объявил о назначении Джеффа Блэшилла на пост главного тренера.

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