«Понимал, что Квартальнов — непростой человек и тренер». Шипачёв — о переходе в «Динамо»

38-летний нападающий «Динамо» Вадим Шипачёв рассказал, как принял решение о переходе в минский клуб.

— Как ты решился на переезд в Минск, учитывая, кто там был тренером?

— Спокойно, нормально. Отбросим всё, что произошло в Казани, там играли два года хорошо. В первый год — финал, во втором — вылетели в первом раунде, были причины, наверное, не только во мне, но отпустим этот вопрос.

Летом — молчание, понимаю, что ухожу. Были команды и с Востока, и с Запада, но хотелось поближе к Москве, потому что там базируемся. Агент сказал, что есть вариант в Минске. А так даже о нём не думал. Город кайфовый, приезжаешь, всё чистенько, полный стадион.

Обсудили нюансы, понимал, что Квартальнов — непростой человек и тренер. Созвонился, он сказал, что ему интересен вариант со мной, рассказал о моих обязанностях в команде. Подписались на два года, думаю, это подписание всем пошло на пользу, — заявил Шипачёв в подкасте YouTube-канала «Коробка».