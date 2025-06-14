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Шипачёв о Квартальнове: в «Динамо» много молодёжи, их заругаешь, они расстраиваются сильно

Шипачёв о Квартальнове: в «Динамо» много молодёжи, их заругаешь, они расстраиваются сильно
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38-летний нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв рассказал о работе с главным тренером белорусского клуба Дмитрием Квартальновым.

— Ведь заслуга Квартальнова, что в Минске собрался такой коллектив?
— Сто процентов. К нему подходишь, просишь выходной, когда понимаешь, что народ подустал, он идёт на компромиссы.

— Это не тот Квартальнов, что был в ЦСКА?
— Я только сужу по слухам, но сейчас всё по-другому… Грубо говоря, в ЦСКА он мог лютовать, а здесь много молодёжи. Их заругаешь, они потом расстраиваются сильно, — заявил Шипачёв в подкасте YouTube-канала «Коробка».

Ранее Вадим Шипачёв рассказал, как принял решение о переходе в минский клуб.

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