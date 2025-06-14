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Фетисов рассказал, что нужно запретить в России, чтобы это пошло на пользу

Фетисов рассказал, что нужно запретить в России, чтобы это пошло на пользу
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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал, что нужно запретить в России, чтобы это пошло на пользу.

«Что нужно запретить в России, чтобы это пошло на пользу? Вейпы. Это вредная штука и приспособление, которое вредит молодёжи больше всего — они рожать не смогут. Так что вейпы я бы запретил. Президент уже сказал об этом, а я бы всем обществом на это налёг. Сколько мы не говорим, а эта зараза продаётся практически везде», — приводит слова Фетисова Sport24.

Ранее Вячеслав Фетисов высказался об обладателях индивидуальных наград в Национальной хоккейной лиге.

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