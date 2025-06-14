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«Начали ерунду». Вадим Шипачёв — о якобы «клановости» в «Ак Барсе»

«Начали ерунду». Вадим Шипачёв — о якобы «клановости» в «Ак Барсе»
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38-летний нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв рассказал про взаимоотношения игроков в казанском «Ак Барсе».

— Затрону тему «клановости», понятно, что в «Ак Барсе» её не было, просто рабочий процесс, где один видит так, другой — так. У каждого своя точка зрения.
— Конечно, начали ерунду. Пришло много игроков, понятно, что в команде были свои уставы и привычки. Никто на себя одеяло не тянул. Мы пришли и, условно, заняли чьё-то место в большинстве, время забрали. Это кому-то мешало, но мы все делаем одно дело, все хотим выиграть. Было много взрослых игроков от 28 лет со своим мнением, кто-то в Казани уже несколько лет играл, а тут пришло 5-6 новых игроков, понятно, что могло что-то не понравиться.

Касаемо Радулова, на него могут обижаться, но он ведь не просто так говорит, хочет сделать лучше. Всем свойственно ошибаться: он может напихать, а в следующей смене сделать то же самое.

Неудачный сезон после финала? Думали об этом. Команда, по сути, не поменялась. Добавилось всего 2-3 именитых игрока, а проиграли «Автомобилисту» без шансов. Как об стенку бьёшься, — заявил Шипачёв в подкасте YouTube-канала «Коробка».

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