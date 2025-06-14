«Нефтехимик» заключил контракт с нападающим Жан-Себастьеном Ди

«Нефтехимик» заключил однолетний контракт с нападающим Жан-Себастьеном Ди, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне 31-летний форвард за нижнекамский клуб провёл 59 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 14 результативных передач.

Напомним, нижнекамский клуб занял девятое место в Восточной конференции КХЛ, всего на два очка отстав от восьмого места в турнирной таблице, дающего право на участие в Кубке Гагарина.

Ранее нападающие Матвей Надворный из «Кристалла» и Никита Попугаев из «Рубина», находящиеся в статусе ограниченно свободных агентов, приняли контрактные предложения «Нефтехимика».