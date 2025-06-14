Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нефтехимик» заключил контракт с нападающим Жан-Себастьеном Ди

«Нефтехимик» заключил контракт с нападающим Жан-Себастьеном Ди
Комментарии

«Нефтехимик» заключил однолетний контракт с нападающим Жан-Себастьеном Ди, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне 31-летний форвард за нижнекамский клуб провёл 59 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 14 результативных передач.

Напомним, нижнекамский клуб занял девятое место в Восточной конференции КХЛ, всего на два очка отстав от восьмого места в турнирной таблице, дающего право на участие в Кубке Гагарина.

Ранее нападающие Матвей Надворный из «Кристалла» и Никита Попугаев из «Рубина», находящиеся в статусе ограниченно свободных агентов, приняли контрактные предложения «Нефтехимика».

Материалы по теме
Официально
Два нападающих клубов ВХЛ приняли контрактное предложение «Нефтехимика»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android