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Ротенберг рассказал о попытках спасти хоккейный клуб «Витязь» от банкротства

Ротенберг рассказал о попытках спасти хоккейный клуб «Витязь» от банкротства
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Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал о попытках спасти хоккейный клуб «Витязь» от банкротства.

«В своей карьере мы всегда стараемся максимально помочь всем командам, всему хоккею — мы одна большая хоккейная семья. В ситуации, в которой оказался хоккейный клуб «Витязь», помогают все, не только я. Все, кто заинтересован помочь.

Я, ФХР, люди, которые переживают за хоккеистов, всегда готовы помочь любому клубу, который находится в сложной ситуации. Я не буду говорить, какие клубы за годы работы в КХЛ удалось спасти, это было не раз. И делали это вместе», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

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