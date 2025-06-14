38-летний нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв подробно рассказал про отъезд в НХЛ в 2017 году. Форвард сыграл за «Вегас Голден Найтс» три игры, где забил один гол.

«Выиграли второй Кубок [Гагарина], закончился контракт со СКА, отыграл там четыре года. Агент сказал, что есть вариант в Америке. А я не задрафтован, но при этом много команд изъявили желание. С семьёй поговорил, предложил поехать, посмотреть. Дали нормальные деньги, контракт на два года. Я ехал с семьёй, было всё равно, какой город.

Подписал контракт, приехал на сборы, ребят выбрали с расширения, команда как команда. Тренировались, думали, наверное, что я всех буду обкатывать. Я попросил сыграть все матчи на сборах, чтобы привыкнуть, не разрешили. Было тяжело, английский так, а русских никого не было. Мне дали переводчика.

Там был момент дозаявки, а мне уже из России звонят, спрашивают, не отправили ли меня в АХЛ. А мне никто ничего не говорит. Агент говорит, что меня спустили номинально, чтобы обратно поднять. Потом менеджер говорит, что я и ещё один защитник должны приехать самостоятельно в Даллас, а команда прилетит через два дня. Сказали, что буду играть, потом говорят, что всё, не надо тренироваться и готовиться к матчу, едьте в Чикаго.

У меня односторонний контракт, хочу играть, зачем мне в 30 ехать в Чикаго? Это фарм-клуб. Говорю, что не поеду, уезжаю в Вегас. Прошу дать мне конкретику, пару дней ничего не решается. Дали лёд, где я один тренировался. Опять говорят, что нужно ехать в Чикаго, провести пару матчей и меня поднимут, я отказался. Я про АХЛ вообще, кому я должен доказать в 30 лет в АХЛ? Не планировал, мягко говоря.

Потом мне агент говорил, мол, поезжай с этим защитником в Чикаго, пару недель отыграешь. Когда вернулся в Россию, увидел, что он там месяца два отыграл. Меня не устраивал такой вариант, что я в Чикаго, а семья в Вегасе. Попросил агента, чтобы меня обменяли… Сколько я там сыграл, три матча, вроде… Не понравился мне менталитет, дело даже не в деньгах, я их в России заработаю. В плане хоккея, спрашивал у агента, сколько они меня могут так мотать с односторонним контрактом? Он ответил: «Сколько угодно». А я не готов в 30 лет сидеть, терпеть, сюда съезди в вышку, там какая-то история. Решил, что мои каникулы в Вегасе нужно заканчивать», — заявил Шипачёв в подкасте YouTube-канала «Коробка».