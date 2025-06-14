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Нападающий «Витязя» Станислав Яровой подпишет контракт новичка с «Каролиной»

Нападающий «Витязя» Станислав Яровой подпишет контракт новичка с «Каролиной»
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Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Витязя» Станислав Яровой подпишет контракт новичка с «Каролиной Харрикейнз». Напомним, «ураганы» выбрали 21-летнего форварда на драфте 2023 года в четвёртом раунде под общим 126-м номером.

В прошлом сезоне Яровой за подмосковный клуб сыграл 49 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал три результативные передачи с показателем полезности «-1». Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Станислав провёл 133 игры, в которых записал на свой счёт 39 (22+17) очков.

Подмосковный «Витязь» завершил регулярный чемпионат КХЛ – 2024/2025, не сумев пробиться в плей-офф второй год подряд. Команда под руководством Павла Десяткова сыграла 68 матчей, набрав 59 очков (24 победы, 44 поражения). В Западной конференции «Витязь» занял 10-е место.

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